Stiri pe aceeasi tema

- China a promis un imprumut in valoare de 1 miliard de dolari tarilor din America Latina si Caraibe pentru a le ajuta sa aiba acces la vaccinul ei anti-COVID-19, a anuntat Ministerul de Externe mexican, citat joi de dpa.Anuntul a fost facut miercuri noapte dupa o videoconferinta prezidata de…

- Canada a anuntat suspendarea tratatului de extradare cu Hong Kong si incetarea exporturilor de echipamente militare sensibile catre regiunea autonoma, dupa ce Beijingul a adoptat o noua lege privind securitatea in Hong Kong, relateaza vineri dpa. Ministrul de externe canadian Francois-Philippe…

- China a criticat vehement Canada sambata, reprosand conducatorilor acesteia declaratiile "iresponsabile" in legatura cu cei doi canadieni acuzati de spionaj in China si indemnand Ottawa sa puna capat "diplomatiei megafonului", scrie AFP. Intr-o declaratie publicata pe site-ul ambasadei Chinei la Ottawa,…

- Premierul canadian Justin Trudeau a respins categoric joi un apel de a interveni in procedura de extradare in SUA a directoarei financiare a gigantului chinez de telecomunicatii Huawei pentru a obtine eliberarea a doi cetateni canadieni incarcerati in China, argumentand ca o astfel de interventie ar…

- China a inculpat in mod oficial de spionaj doi canadieni detinuti in aceasta tara din 2018, in numele securitatii nationale, intr-un dosar care afecteaza relatiile diplomatice intre Beijing si Ottawa, relateaza AFP preluat de news.roVezi și: Comisia de la Venetia a respins cererea Guvernului:…

- Oficialii din Beijing au introdus masuri dure pentru controlul unui focar de infecție care a generat deja 79 de cazuri noi in ultimele trei zile, prima creștere importanta a numarului de bolnavi in China in ultimele doua luni, scrie CNN.Capitala Chinei a confirmat luni 36 de noi cazuri de COVID-19,…

- Anglia vrea sa faciliteze obținerea cetațeniei britanice pentru toți locuitorii din Hong Kong care dețin pașapoarte speciale BNO, dupa ce parlamentul chinez a adoptat, saptamana trecuta, legea securitatii nationale pentru Hong Kong, o masura fara precedent, care are rolul de a sufoca protestele din…