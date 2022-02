Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Ottawa, Jim Watson, a declarat duminica stare de urgența pentru a face fața ocupației fara precedent a camionagiilor din Convoiul Libertații ce a inchis de 10 zile o mare parte din centrul capitalei canadiene

- Primarul orasului Ottawa, Jim Watson, considerand situatia "scapata de sub control" in localitatea paralizata de peste o saptamana de opozantii masurilor sanitare, a declarat duminica "stare de urgenta" in capitala Canadei, iar politia s-a inasprit tonul

- Manifestanții impotriva vaccinarii obligatorii anti-COVID din Canada instalati in centrul capitalei Ottawa au depasit numeric politia si controleaza situatia, a declarat duminica primarul Jim Watson, citat de Reuters și Agerpres . Manifestatia impotriva obligativitatii vaccinarii paralizeaza partial…

- Participantii la protestul impotriva vaccinarii obligatorii anticoronavirus din Canada instalati in centrul capitalei Ottawa au depasit numeric politia si controleaza situatia, a declarat duminica primarul Jim Watson, citat de Reuters, informeaza Agerpres. Manifestatia impotriva obligativitatii…

- Capitala Canadei, Ottawa, este paralizata de participantii la protestul impotriva vaccinarii obligatorii anticoronavirus. Aceștia s-au instalat in centrul orașului, depasind numeric politia, practic, ei controleaza situatia acum, a declarat, duminica, primarul Jim Watson, citat de Reuters. Manifestatia…

- Mii de oameni au demonstrat in orase din Canada, inclusiv in centrul financiar Toronto, sambata, impotriva obligativitatii unui certificat de vaccinare impus de la Ottawa, scrie Reuters. „Freedom Convoy” a inceput ca o miscare impotriva certificatului Covid de trecere a frontierei pentru transportatori,…

- Șoferii de TIR din Canada sunt nemulțumiți de decizia guvernului de a impune vaccinare obligatorie pentru trecererea graniței și vor sa protesteze prin a se indrepta toți spre capitala Ottawa pentru a bloca traficul, relateaza Reuters.Potrivit datelor centralizate de industrie, 90% dintre șoferii care…

- Noi proteste au izbucnit in Țarile de Jos impotriva noilor reguli COVID, pe fondul creșterii cazurilor cu varianta Delta, in Europa. Violențele au acaparat strazile din Rotterdam, unde mii de oameni au scandat impotriva autoritaților. Forțele de ordine au intervenit și au deschis focul impotriva manifestanților…