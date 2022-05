Stiri pe aceeasi tema

- Alina Kabaeva, care ar fi avut o legatura romantica cu presedintele rus Vladimir Putin, este inclusa in cel de-al saselea pachet de sanctiuni propus al Uniunii Europene impotriva Rusiei din cauza invaziei sale in Ucraina, potrivit doua surse diplomatice europene.

- Administratia Joseph Biden a anuntat, miercuri, noi sanctiuni masive impotriva Rusiei, in coordonare cu Grupul G7 si cu Uniunea Europeana, vizand sectorul bancar rus si membri ai familiei presedintelui Vladimir Putin, in contextul continuarii invaziei militare ruse in Ucraina.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca a semnat un decret in care se mentioneaza ca clientii straini trebuie sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc de la 1 aprilie, iar contractele vor fi intrerupte daca aceasta conditie nu se respecta, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . „Pentru…

- Statele Unite ale Americii vor anunta, joi, noi sanctiuni care vizeaza aproximativ 300 de membri ai Dumei de Stat a Federatiei Ruse si peste 40 de companii rusesti din domeniul apararii, a declarat un inalt oficial al administratiei Biden, relateaza CNN.

- Marcel Ciolacu cere clarificarea situației firmei rusești TMK-ARTROM Marcel Ciolacu Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, solicita Guvernului sa clarifice rapid situația firmei rusești TMK-ARTROM din Slatina, județul Olt. Liderul PSD considera, totodata, ca o ordonanța de urgența…

- Uniunea Europeana l-a adaugat luni pe purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, si pe mai multi oligarhi pe lista sa neagra a personalitatilor sanctionate cu inghetarea activelor si interdictii de calatorie din cauza sprijinului lor pentru razboiul purtat de Moscova impotriva Ucrainei.…

- UE se pregatește sa inghețe activele lui Vladimir Putin și ale ministrului sau de externe Serghei Lavrov, in a treia runda de sancțiuni indreptate impotriva Rusiei pentru invazia in Ucraina, potrivit Financial Times.

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a dat asigurari miercuri la postul de televiziune BFMTV ca, daca actualele sancțiuni impuse de catre occidentali se vor dovedi ineficiente in fața politicii lui Vladimir Putin in Ucraina, alta serie de sancțiuni ar putea intra in vigoare. ”Noi ne rezervam…