Canada: 1.000 de dolari amendă pentru refuzul de a purta mască în avion Doi pasageri au fost condamnați în Canada la plata unei amenzi de 1.000 de dolari (646 de euro) pentru refuzul de a purta o masca sanitara la bordul avioanelor pentru a preveni raspândirea coronavirusului, a anunțat vineri Ministerul Transporturilor, potrivit AFP.



Acestea sunt primele astfel de amenzi impuse în Canada de la adoptarea unui decret prin care este obligatorie purtarea maștii la bordul unei aeronave, cu excepția consumului, a bautului sau a consumului de medicamente, potrivit unui comunicat de presa al ministerului.



Cele doua incidente au avut loc în…

Sursa articol: hotnews.ro

