Mii de bovine au murit cauza caldurii extreme inregistrate in Kansas, important stat agricol al SUA. Animalele nu au putut face fața schimbarii bruște a climei din acest stat, in special apariției bruște a caldurii și umiditații extreme. Cel puțin 2.000 de vite au fost ucise din cauza temperaturilor in creștere in statul american Kansas.