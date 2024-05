Stiri pe aceeasi tema

- Astazi au fost dezvaluite rezultatele autopsiei in cazul Raisei, fetița de doi ani din Dolj, gasita fara suflare saptamana trecuta. La ce concluzii au ajuns medicii in cazul care a șocat Romania.

- S-a aflat cauza morții bebelușului de o luna care a murit la Spitalul Județean Targu Jiu. Copilul, adus de parinți in stop cardio-respirator, a decedat in ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita.

- Adrian Popa are mare grija sa o rasfețe pe soția lui, Madalina, dupa naștere. Iata cum arata viața celor doi indragostiți, dupa ce au devenit parinți de fetița. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație!…

- Un tanar in varsta de 21 de ani a fost gasit decedat pe o strada din municipiul Orastie, judetul Hunedoara. Deocamdata nu se stie exact cauza mortii. „Din primele cercetari, nu exista suspiciuni de comitere a vreunei fapte penale, insa necropsia va stabili cu exactitate cauza morții”, a transmis un…

- Ilie Șerbanescu, respectat economist și fost ministru, a decedat la 81 de ani, lasand o amprenta semnificativa asupra economiei și politicii romanești. The post DOLIU Ilie Șerbanescu, venerat analist economic și fost ministru, s-a stins din viața la varsta de 81 de ani, marcand sfarșitul unei ere in…

- Ionița de la Clejani trece prin momente dureroase. Tatal sau, Marin Manole, s-a stins din viața la varsta de 82 de ani. Barbatul a fost o figura cunoscuta in lumea muzicii, bucurandu-se de succes și in țara, dar și in strainatate.

- Hollywood-ul este cuprins de tristețe in urma veștii tragice a decesului lui Chance Perdomo la varsta de doar 27 de ani. Cunoscut pentru rolul sau dintr-un serial de succes de pe Netflix, tanarul actor și-a pierdut viața intr-un accident grav de motocicleta. „Pasiunea lui pentru arta și apetitul…

- Georgeta, partenera de viața a cantarețului George Nicolescu, a facut declarații in exclusivitate pentru Playtech Știri in legatura cu stingerea din viața a regretatului artist. „A murit in urma cu cateva ore. Nu prea mai putea in ultimele zile. A fost internat in spital, s-au complicat lucrurile si…