- Lugojeanul Lucian Onujec, care crește iepuri de la varsta de 16 ani, și-a trecut in palmares inca o performanța chiar de Ziua Naționala a Romaniei: trei titluri de campion și unul de vicecampion național, cu iepurii sai din rasa Uriaș German (alb și gri), la Expoziția Naționala a Romaniei – ediția…

- Sala Sporturilor din Piatra Neamț a gazduit zilele trecute Campionatul Național de box pentru cadeți, competiție la care au participat cei mai buni 215 sportivi din Romania la aceasta categorie de varsta (14 ani).Pugiliștii de la CSM Suceava pregatiți de Andu Vornicu au avut o evoluție apreciata, ...

- Echipa Arsenal Londra a profitat de pasul gresit al rivalei Tottenham Hotspur si a urcat pe locul secund in campionatul de fotbal al Angliei, in urma victoriei obtinute pe teren propriu in meciul cu Burnley (scor 3-1), sambata, in cadrul etapei a 12-a a sezonului."Tunarii" au depasit-o in clasament…

- Doi foști campioni mondiali la gimnastica, din Romania, țintesc afaceri de peste 100.000 Euro intr-un an de la lansarea unei companii de entertainment. Florin Neby și Alexandru Andrieș aduc stralucirea Broadway-ului pe scena din Romania odata cu lansarea

- Luptatorul Eldar Rafigaev a cucerit medalia de bronz la proba de grappling GI, la Jocurile Mondiale de Combat, care se desfașoara in aceste zile in orașul Riad, Arabia Saudita anunța reprezentanții Ministerului Educației și Cercetarii al Republicii Moldova (MEC), noteaza Noi.md cu referire la unimedia.…

- Doi sportivi de la clubul ciclist CS Velocitas Timisoara au incheiat weekendul pe prima treapta a podiumului in competitii nationale. Jozsef-Attila Malnasi (foto, sus) a castigat al doilea titlu consecutiv la categoria Elite in CN de Cross-Country Marathon. In timp ce Samuel Tibu (foto, jos) s-a impus…

- VIDEO| Cinci jandarmi din Alba, campioni naționali la Olimpiada de intervenție antiterorista: Claudiu, Andrei, Darius, Bogdan și Darius, mandria IJJ Alba VIDEO| Cinci jandarmi din Alba, campioni naționali la Olimpiada de intervenție antiterorista: Claudiu, Andrei, Darius, Bogdan și Darius, mandria IJJ…