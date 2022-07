Campionatul Naţional de Volei de Plajă va avea loc anul acesta la Aroneanu. Detalii despre loc şi participare Campionatul National de Volei pe Plaja BRIZO va avea loc in acest an in perioada 10 - 14 august 2022, la Baza Sportiva Brizo Iasi, situata in Aroneanu, pe malul lacului. Intrarea va fi libera la toate meciurile si evenimentele asociate Campionatului. Organizatorii asteapta prezenta unui numar cat mai mare a tuturor pasionatilor si fanilor acestui sport. Campionatul National de Volei pe Plaja Brizo 2022 va aduce impreuna un numar de 16 echipe la feminin si 16 la masculin, cu un numar de 64 de sportivi la nivel national si international. Sistemul competitional va fi sub forma unui tablou de 16 echipe… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- In perioada 10 - 14 august 2022 Asociatia Club Sportiv RUDALI Iasi in parteneriat cu Federatia Romana de Volei (FRV) organizeaza Campionatul National de Volei pe Plaja BRIZO, Iasi – 2022, care se va desfasura la Baza Sportiva Brizo Iasi. FRV a ales Iasul pentru desfasurarea acestei competitii dat fiind…

