- ​​The International 2021, cel mai mare turneu de Dota 2, se va desfașura fara spectatori din cauza creșterii numarului de cazuri de COVID-19 în România și a noilor restricții impuse în București.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- Dezastrul sanitar din Romania mai face o victima. Turneul de DOTA 2 de pe Arena Nationala din Bucuresti va avea loc fara spectatori. Gigantul din gaming a mentionat ca noile restrictii locale din Bucuresti cu privire la COVID au jucat un rol in aceasta decizie.

- ​​România va fi gazda unuia dintre cele mai mari turnee de Dota 2, The International, care se va desfașura la București, pe Arena Naționala, în perioada 7 – 10 octombrie 2021, în doua etape. Oficialii au anunțat vineri care sunt condițiile de acces pentru spectatori și care sunt…

- Organizatorii festivalului Forever Hit au anuntat ca evenimentul care urma sa aiba loc pe 18 septembrie, la Arena Nationala, a fost amanat pentru 2022 din cauza situatiei epidemiologice din Romania. „Avand in vedere evolutia exploziva si amploarea situatiei epidemiologice Covid-19 cu noua tulpina Delta,…

- Romania are, in premiera, o medalie de aur la Campionatul mondial de acrobație cu planorul, la proba individuala. A caștigat-o luna aceasta Octav Alexan, un tanar pilot al Aeroclubului Romaniei. Campionatul mondial de acrobație cu planorul s-a desfașurat in Polonia.

- Vlad Voiculescu ii ia fața lui Nicușor Dan. Liderul USR-PLUS București anunța, inaintea edilului capitalei ca Bucureștiul a fost ales pentru organizarea campionatului internațional de gaming DOTA2. Voiculescu a repostat un mesaj FB al USR PLUS București: ”Gaming FTW: Aducem campionatul internațional…

