Campionatul MAI la şah- un poliţist prahovean Cel mai bun șahist din M.A.I. este prahovean In perioada 20-26 octombrie a.c., Constanța a gazduit etapa finala a Campionatului de Șah al Ministerului Afacerilor Interne – ediția 2019, la care au participat 60 de șahiști din mai multe structuri ale ministerului. Și de aceasta data Poliția prahoveana a fost reprezentata la cel mai inalt [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

