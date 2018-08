Campionatul European de gimnastică 2018. Echipa feminină a Rusiei, campioană europeană. România, locul 4 la junioare Campionatul European de gimnastica 2018 are loc la Glasgow. TVR 1 si TVR HD transmit in direct finalele pe echipe si pe aparate feminin – sambata si duminica (4 si 5 august) si masculin – sambata si duminica (11 si 12 august). Transmisiunile directe de la Campionatele Europene de Gimnastica, Glasgow, pe TVR 1 si TVR HD Sambata, 4 august, 14.50 – 17.25 – Feminin, Finala pe echipe si ceremonie premiere; Duminica, 5 august, 16.20 – 19.35 – Feminin, finale pe aparate si ceremonie premiere; Sambata, 11 august, 14.50-17.50, Masculin, Finala pe echipe si festivitatea de premiere; Duminica, 12 august,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Cu un total de 154,862 puncte, echipa tarii noastre, compusa din Silviana Sfiringu, Antonia Duta, Ioana Stanciulescu, Daniela Trica si Ana-Maria Puiu, a fost devansata de formatiile Italiei, campioana continentala cu 161,063 puncte, Rusiei - medaliata cu argint (160,363) si Marii Britanii - clasata…

- Romania a ocupat locul al patrulea in concursul pe echipe rezervat junioarelor din cadrul Campionatelor Europene de gimnastica artistica editia 2018, care se desfasoara la Glasgow (Scotia). Cu un total de 154,862 puncte, echipa tarii noastre, compusa din Silviana Sfiringu, Antonia Duta, Ioana Stanciulescu,…

- Echipa de junioare a Romaniei a avut o prestatie buna la Campionatul European de la Glasgow, reusind sa termine concursul pe locul 4. Echipa compusa de Silviana Sfiringu, Ana-Maria Puiu, Antonia Duta, Ioana Stanciulescu, Daniela Trica a adunat un total de 154.862 puncte.

- Prezența Anei-Maria Puiu, gimnasta formata in sala CSS Focșani de reputații profesori-antrenori Carmen Smeu și Florin Roșioru, in calitate de reprezentanta a Romaniei in concursuri internaționale nu mai este o surpriza. Ana-Maria a confirmat așteptarile de cate ori a concurat pentru…