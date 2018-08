Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea a castigat derby-ul londonez cu Arsenal, 3-2 pe teren propriu, sambata, in etapa a 2-a a campionatului de fotbal al Angliei. Toate golurile lui Chelsea au fost inscrise de spanioli: Pedro Rodrigues, Alvaro Morata si Marcos Alonso. Morata este doar la al doilea gol in campionat…

- Formatia Manchester City a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Arsenal Londra, in ultimul meci al etapei inaugurale a campionatului Angliei, editia 2018/2019, informeaza news.roGolurile au fost marcate de Sterling ’14 si Bernardo Silva ’64. Etapa a doua a campionatului…

- Esbjerg a deschis scorul in minutul 19, dupa aceea, in minutul 40, Adrian Petre a pasat decisiv la golul de 2-0,marcat de Kauko. Dupa pauza Esbjerg a mai punctat o data, in minutul 58, prin M. Kristensen, iar in minutul 60 a avut sansa lui 4-0, insa Dreyer a ratat. Nu parea sa fie o problema, mai…

- Portarul olandez Maarten Stekelenburg, vicecampion mondial cu selectionata tarii sale in 2010, si-a prelungit contractul cu echipa engleza de fotbal Everton pana in 2020, informeaza agentia EFE. In varsta de 35 ani, Stekelenburg a evoluat in cursul carierei sale la Ajax Amsterdam (281…

- Barcelona a caștigat la penalty-uri primul amical din acest sezon, 2-2 dupa 90 de minute și 5-4 la penalty-uri cu Tottenham. Meciul s-a jucat in Pasadena, SUA, iar Barcelona a inceput perfect. Catalanii au condus cu 2-0 dupa prima jumatate de ora, dupa golurile marcate de Munir, minutul 15 și Arthur,…

- Sergiu Buș (25 de ani) a inscris un gol pentru Levski Sofia in meciul cu Vaduz (Liechtenstein) din turul I al preliminariilor Europa League. Ulterior, atacantul roman a ratat un penalty in minutul 76, iar echipa lui a pierdut calificarea. Levski a pierdut turul din Liechtenstein, 0-1, a caștigat in…

- Pickford nu e deloc modest: ”Ajung dintr-un colț in altul și sunt foarte bun!”. Anglia a reușit pentru prima oara in istorie sa se califice mai departe la Campionatul Mondial dupa loteria loviturilor de departajare. Pana la meciul cu Columbia, caștigat cu 5-4, cu care a obținut calificarea in sferturile…

- Brighton, noua echipa a atacantului Florin Andone, va evolua, in deplasare, cu Watford, formatia portarului Costel Pantilimon, care a fost imprumtat sezonul trecut la Nottingham Forest. Programul primei etape din Premier League: Bournemouth - Cardiff City; Arsenal - Manchester…