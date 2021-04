Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Gianina-Elena Beleaga a adus Romaniei prima medalie la Campionatele Europene de canotaj de la Varese (Italia), argint in proba de simplu vasle feminin, categorie usoara, duminica. Beleaga a fost inregistrata cu timpul de 07 min 45 sec 800/1000, fiind devansata de belarusa Alena Furman, 7 min…

- Noua echipaje romanesti vor evolua, duminica, in finalele pentru medalii, la Campionatele Europene de canotaj de la Varese (Italia), dupa ce sambata au obtinut calificarea in ultimul act alte patru barci tricolore.

- Patru barci au trecut sambata de semifinale și s-au calificat in ultimul act. Cinci ambarcațiuni obținusera biletele in prima zi a campionatelor continentale Romania are 9 barci in finale la Europenele de canotaj de la Varese (Italia) și tot atatea șanse la medalii in finalele de duminica. Din cele…

- Noua echipaje romanesti vor evolua, duminica, in finalele pentru medalii, la Campionatele Europene de canotaj de la Varese (Italia), dupa ce sambata au obtinut calificarea in ultimul act alte patru barci tricolore, noteaza Agerpres. La dublu rame masculin, Marius Vasile Cozmiuc si Ciprian Tudosa…

- Cinci echipaje romanesti s-au calificat direct in finalele Campionatelor Europene de canotaj academic de la Varese (Italia), vineri, in urma seriilor. La dublu rame feminin, Adriana Ailincai si Iuliana Buhus au ocupat primul loc in seria a doua (00:07:16.40) si s-au calificat in Finala A. Nicoleta-Ancuta…

- Simona Halep, 29 de ani, 3 WTA, și-a anunțat revenirea in echipa de Fed Cup a Romaniei, care va juca pe 16-17 aprilie, la Cluj-Napoca, cu Italia, in barajul de menținere in grupa mondiala a competiției, informeaza Digi Sport.Simona Halep a dezvaluit ca visul sau este sa caștige trofeul Fed Cup cu Romania.„O…

- Pagina oficiala de Facebook a Rapidului prezinta stadiul lucrarilor de la Stadionul Giulești, arena bucureșteana prinzând tot mai mult contur. Imaginile spectaculoase sunt filmate cu drona. Cum arata în prezent Stadionul Giulești: Arena bucureșteana va fi folosita de…

- Pugiliștii de la CSM Craiova au avut parte de un prim turneu excelent in 2021. La competiția desfașurata la Braila, sportivii lui Constantin Cucu au obținut doua medalii, una de bronz su una de argint. Sunt rezultate foarte bune pentru boxerii noștri, avand in vedere ca au fost prezenți sportivi importanti…