- Dani Oțil lipsește de la matinalului Antena 1 de trei saptamani, locul sau fiind luat de Florin Ristei. Celor care se intreaba de ce titulatura emisiunii a ramas ”Neatza cu Razvan și Dani”, cunoscutul prezentator se va intoarce la emisiunea pe care o prezinta de 15 ani. Insa va mai dura puțin pana cand…

- O cladire emblematica pentru centrul Capitalei, fostul sediu al Poliției de pe Strada Eforie 3-5 (Direcția Generala a Poliției municipiului București) dispare incet-incet din peisaj fiind rasa de picamere și buldozere. Ansamblu construit in perioada interbelica, intre 1938-1945, cladirea a fost de…

- Danny Trejo este vedeta distribuției viitorului ”Miami Bici 2”, ce se filmeaza in Los Angeles, de acesta data. Vedeta multor producții hollywoodiene precum ”Macete”, ”Desperado”, ”Predators”, ”Dead in Tombstone” ori ”The Heat” (unde a jucat alaturi de Robert de Niro și Al Pacino), Trejo (79 ani) a…

- Internetul este la putere iar mulți tineri romani au cautat cu succes celebritatea in online. Spațiu unde, prin creare de conținut, și-au caștigat statutul de influenceri, categorie aparte care atrag contracte de publicitate banoase. Avem o intreaga galerie de astfel de vedete insa, cu totul speciale…

- Ieri, 31 august a.c., polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un eveniment rutier produs pe D.N. 1C. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, o femeie de 53 de ani din Baia Mare, aflata la volanul unui autoturism, avand direcția de deplasare dinspre Satu…

- Carmen Bruma a povestit intr-o postare pe Instagram ce a pațit in București, intr-o parcare. Vedeta susține ca a platit locul de parcare unde și-a lasat mașina, dar, cu toate acestea, a primit amenda. De curand, Carmen Bruma și-a parcat mașina intr-o parcare publica din București, unde plata se face…

- Oana Roman l-a criticat aspru pe Selly, celebrul creator de conținut. Fiica lui Petre Roman considera ca idolul multor adolescenți din Romania nu este indreptațit sa țina discursuri publice despre educație.Selly, pe numele din buletin Andrei Șelaru, este un cunoscut vlogger din Craiova, iar tanarul…

- Omul de afaceri Eusebiu Gutu, proprietarul Pambac Bacau și al Hotelului Moldova, si care a preluat in primavara anului 2021 combinatul Chemgas din Slobozia, a cumparat in cadrul unei licitatii publice, cu 8,2 milioane de euro, activele fostului combinat chimic Nitroporos din Fagaras, aflat in faliment.…