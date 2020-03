Stiri pe aceeasi tema

- Un teren viran din Iași a devenit groapa de gunoi a unui intreg cartier. Munți de deseuri au aparut in zona, ne-a anunțat o telespectatoare TVR care s-a alaturat campaniei “Inspira pentru Romania” și a decis sa ia atitudine.

- Foto: facebook Klaus Johannis Președintele Klaus Johannis, alaturi de premierul in exercițiu, Ludovic Orban și ministrul Mediului, Costel Alexe au Post-ul “O padure cat o țara”, campanie lansata de Johannis, astazi, la Uliești apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primaria Municipiului Ploiești, Regia Autonoma de Servicii Publice și Asociația ECOTIC organizeaza prima ediție a campaniei “Fii la tine-n țara la fel ca afara”, in perioada 23-28 martie 2020. Acțiunea se desfașoara la nivel național, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și are…

- "Romanii planteaza o padure cat o tara" este titlul celei mai mari campanii de impadurire la nivel national anuntate de Ministerul Mediului. Numai in aceasta primavara vor fi impadurite peste 11.000 de hectare. Reacția ministerului vine in contextul in care in ultimii ani, in Romania, s-au taiat…

- "Romanii planteaza o padure cat o tara" este titlul celei mai mari campanii de impadurire la nivel national anuntate de Ministerul Mediului. Numai in aceasta primavara vor fi impadurite peste 11.000 de hectare.

- Ziarul Unirea VIDEO| ȘTIREA TA: Gunoaiele sunt produse de alte gunoaie. Tone de deșeuri intr-o padure din apropierea Teiușului VIDEO| ȘTIREA TA: Gunoaiele sunt produse de alte gunoaie. Tone de deșeuri intr-o padure din apropierea Teiușului Problema deșeurilor persista, din pacate, in randul societații…

- Deputatul Adriana Saftoiu, liberal cu state vechi se dezice de deciziile luate in ultima perioada de partidul din care face parte. Intr-o postare pe Facebook aceasta critica dur ultimele legi votat. „Imi este rusine. Ne anulam decizii (in campanie, am declarat ca ușile sunt ferecate pentru membri PSD,…