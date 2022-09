Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua Europeana a Unitatilor de Cautare Activa a Urmaritilor, impreuna cu Europol, Politia Romana si agentiile de aplicare a legii din alte state membre, lanseaza o campanie de crestere a gradului de informare publica, in scopul prinderii persoanelor urmarite, din Europa, pentru savarsirea de infractiuni…

- Lista transmisa recent de catre ANAF Politiei, cu cele aproape 53.000 de firme care inregistreaza restante la impozite si contributii cu retinere la sursa, nu reprezinta o sesizare penala, deoarece simpla transmitere a unui fisier nu intruneste conditiile de fond si de forma impuse de legea procedural…

- Cele aproximativ 53.000 de firme a caror situatie a fost transmisa de ANAF catre Politia Romana, pentru inceperea cercetarilor penale, au in medie restante de doar 7.040 de lei, potrivit datelor oficiale. Cum pe lista sunt si sume mari, rezulta ca pot ajunge in situatia unor dosare penale, in functie…

- Pompierii din toata Europa s-au luptat joi sa țina sub control un incendiu imens din Franța care a strabatut o zona mare de padure de pini, in timp ce germanii și polonezii s-au confruntat cu moartea masiva a peștilor intr-un rau care curge intre țarile lor, relateaza The Associated Press. Europa sufera…

- Fortele ruse care ocupa centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie se pregatesc sa o racordeze la Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, si o avariaza realizand aceasta reorientare a productiei de energie electrica, a avertizat marti operatorul ucrainean Energoatom, noteaza AFP, citata de…

- Compania rusa Gazprom a declarat luni forța majora in ceea ce privește livrarile de gaze catre Europa pentru cel puțin un client important incepand cu 14 iunie, potrivit unui document oficial citat de Reuters. In document, Gazprom arata ca nu iși poate indeplini obligațiile de furnizare din cauza unor…

- Poliția Romana a anunțat, luni, ca s-a dispus declanșarea cercetarii prealabile a șefului Poliției Targoviște, a șefului Biroului de Ordine Publica și a altor doi polițiști cu funcții de execuție. Masura a fost luata dupa ce mai mulți polițiști au fost loviți cu pumnii și picioarele, la inmormantarea…

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, a anuntat, joi, premierul ucrainean, Denis Smihal. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, potrivit lui Smihal, relateaza CNN. ”La doar trei luni de la primirea certificarii energetice, a inceput mult asteptatul…