Campanie de screening pentru depistarea cancerului de col uterin pentru femeile din regiunea Sud Muntenia 170.000 de femei din județele regiunii Sud Muntenia beneficiaza de un amplu proiect de screening pentru cancerul de col uterin și tratament precoce, intr-un proiect demarat luni la Giurgiu. In timp ce la Centrul Cultural Ion Vinea din municipiul Giurgiu era lansat, oficial, proiectul, in apropiere s-a derulat o prima acțiune de testare a femeilor, in Unitatea Mobila de Screening pentru Cancerul de Col Uterin. Proiectul Screening pentru Cancerul de Col Uterin si Tratament Precoce (SCCUT) este implementat de Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” (INSMC),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

