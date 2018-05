Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp si-a actualizat termenii serviciului pentru a corespunde cu noile prevederi GDPR (Regulamentul privind Protectia Datelor Personale) din Europa. Astfel, utilizatorii europeni trebuie sa aiba peste 16 ani pentru a putea folosi aplicatia detinuta de Facebook. Pe parcursul urmatoarelor…

- Partidul National Liberal (PNL) va initia o campanie nationala de informare si constientizare a cetatenilor cu privire la rolul si importanta Pilonului II de pensii, a anuntat duminica, la Botosani, presedintele PNL, Ludovic Orban.

- Palatul Controceni si Palatul Victoria au fost iluminate, luni seara, in albastru, Administratia Prezidentiala si Guvernul marcand, astfel, Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, in cadrul campaniei internationale ”Light It Up Blue”. Administratia Prezidentiala a anuntat ca marcheaza, pentru…

- Deputat: Holban Georgeta Carmen Circumscriptia Electorala nr. 16 Dimbovita Grupul Parlamentar PSD DECLARATIE POLITICA 2 aprilie – Ziua Post-ul Agenda parlamentara: Carmen Holban (PSD) – despre Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Șapte ani de activitate implinește Asociația pentru Promovarea Dezvoltarii Personale (APDP) Bacau, inființata și coordonata de Carla Popa, psiholog. Șapte ani care au inceput pe 2 aprilie 2011 cu work-shop-ul „Imbunatațirea nivelului informațional pentru persoanele cu nevoi speciale și familiile acestora”…

- Guvernul va marca si in acest an Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, Palatul Victoria urmand sa fie iluminat in albastru, luni, incepand cu ora 20.00, in semn de solidaritate fata de persoanele afectate de aceasta afectiune. Potrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul sustine demersurile…

- Campania naționala privind respectarea prevederilor legale in ceea ce privește instruirea și informarea lucratorilor in activitațile din domeniul construcțiilor se va desfașura pe parcursul intregului an. Obiectivele acestei campanii sunt: creșterea gradului de conștientizare a angajaților in ceea ce…

- Ieri, 13 martie, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au incheiat prima parte a proiectului ”Politia alaturi de noi”, la scoala gimnaziala din comuna Vad. Activitatile au avut ca scop informarea elevilor scolii cu privire la riscurile la care se expun atunci cand folosesc internetul,…