Stiri pe aceeasi tema

- Doua bannere cu un mesaj anti-PSD si unul impotriva lui Liviu Dragnea au fost afisate de cativa romani prezenti la New York pe MetLife Stadium, in timpul unei partide intre Manchester City si Liverpool. Imaginea s-a viralizat dupa ce a fost postata pe Facebook. In ultimele saptamani mesajele anti-PSD…

- O biserica din lemn va fi construita in curtea Spitalului Raional din Criuleni. Piatra de temelie a fost sfintita de un sobor din 14 preoti, in frunte cu Mitropolitul Vladimir.Locuitorii orasului, dar si angajatii spitalului abia asteapta ridicarea lacasului.

- Echipa Edelweiss a vizitat maternitatea din Criuleni acolo unde din luna martie este in plina desfasurare campania O noua viata. In cele aproximativ patru luni, membrii fundatiei au urat Bun venit pe lume la peste o suta de bebeluși.

- ”Sunt imbracați modest, incalțamintea este deteriorata sau de marime necorespunzatoare, insa sunt spalați și ingrijiți. Sunt niște copii foarte frumoși, veseli și bucuroși sa aiba norocul de a veni un medic doar pentru ei in satul asta uitat de lume și ascuns intre paduri. Medicul voluntar este Marcela…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, l-a mandatat oficial luni pe Carlo Cottarelli, fost inalt responsabil al FMI, cu formarea unui nou guvern, dupa ce duminica seara ca Giuseppe Conte a renuntat la mandatul de premier desemnat al Italiei.

- Un grup de galateni inimosi au purtat astazi discutii cu preotul paroh din cartierul Filesti pentru realizarea unei colecte publice, care sa asigure sustinerea financiara pentru efectuarea unor analize medicale de baza pentru locuitorii din zona.

- In weekendul 19 – 20 mai 2018, Colgate in parteneriat cu Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania a desfașurat in județul Brașov Programul „Zambete Colgate”, ca parte a campaniei „Romania merita zambete Colgate”. 260 de elevi din clasele primare (0-IV), din Brașov, au beneficiat de consultații…

- Colgate, in parteneriat cu Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania, desfașoara pana in 10 iunie 2018 Programul „Zambete Colgate“, ca parte a campaniei „Romania merita zambete Colgate“. Campania ajunge la sfarșitul aceste saptamani in Brașov, unul dintre cele 5 județe selectate din…