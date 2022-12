Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele unei anchete realizate de Organizatia Salvati Copiii nu au deloc darul sa linisteasca. Majoritatea covarsitoare (95%) a familiilor vulnerabile se afla in situatia de a nu putea acoperi nevoi de baza, cum ar fi medicamente sau consultatii medicale pentru o problema de sanatate a copilului,…

- A inceput distribuirea tranșei a V‑a de pachete alimentare oferite de Guvern. Acestea sunt in valoare de 300 lei. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a inceput distribuția celei de‑a V‑a tranșe de pachete cu alimente. Programul are 1.188.000 de beneficiari, pe care criza prețurilor i‑a…

- Distanța fața de unitațile spitalicești și accesul relativ limitat la serviciile medicale, cat și nevoia de educație pentru sanatate și siguranța, alaturi de deschiderea și susținerea autoritaților locale sunt elemente de o importanța ridicata in alegerea punctelor de desfașurare a campaniilor. Astfel,…

- In cadrul unor verificari de rutina, polițiștii clujenii au depistat un tanar de 23 de ani in timp ce conducea pe strazile Clujul sub influența drogurilor. Tanarul de 23 de ani a fost oprit de polițiști pentru verificari pe strada Bistrița din municipiul Cluj-Napoca. In urma testarii cu aparatul pentru…

- Incepand cu data de 18 noiembrie 2022, la Clubul pentru pensionari situat pe strada Duiliu Zamfirescu nr. 4, demareaza actiunea de distribuire a pachetelor cu produse alimentare acordate in baza Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate ndash; POAD, de luni pana vineri, intre orele…

- Medicul de familie sucevean, Irina Badrajan, susține ca pana acum, in județ, au fost repartizate 57% din dozele de vaccin antigripal comandate in martie pentru imunizarea gratuita a persoanelor vulnerabile. Doctorița a mai spus, intr-o intervenție telefonica, la Radio Top, ca populația a cuplat foarte…

- Arhitectul șef al județului Cluj, Claudiu Salanța, continua seria in care lauda construcțiile din județul Cluj, in special cele din zona rurala sau montana. Acum, a venit randul unor casuțe de lemn din localitatea Smida, construite acum cațiva zeci de ani. „Patru casuțe din lemn au fost construite –…

- La finele lunii august o dubla crima zguduia Clujul. Aceasta a avut loc in Baciu. Un barbat și-a ucis mama și bunica cu mai multe lovituri de cuțit. Reamintim ca pe 31 august in comuna Baciu din județul Cluj, a avut loc un dublu asasinat. Un tanar și-a ucis cu cuțitul mama și bunica, pe [...] Articolul…