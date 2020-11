Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile pentru Parlamentul Romaniei intra in linie dreapta, Biroul Electoral Județean stabilind ordinea partidelor pe buletinul de vot. De maine, 6 decembrie, incepe oficial campania electorala pentru cele 465 de locuri de parlamentar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ziarul Unirea Ce masuri vor fi impuse in campania electorala de anul acesta, in contextul pandemiei. Ordinul, publicat in Monitorul Oficial Ce masuri vor fi impuse in campania electorala de anul acesta, in contextul pandemiei. Ordinul, publicat in Monitorul Oficial Noul ordin comun al ministrilor Sanatatii…

- Ordinul comun al ministrilor Sanatatii si Afacerilor Interne privind stabilirea unor masuri de sanatate publica necesar a fi respectate pentru desfasurarea in siguranta a evenimentelor, intrunirilor, actiunilor aferente campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din acest an a fost publicat…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat miercuri, la finalul sedintei BPN, ca a fost stabilit calendarul la alegerile parlamentare si ca el va conduce campania electorala, pentru ca este un lucru pe care si-l asuma in calitate de lider al partidului.

- Birorul Politic National al PNL s-a reunit, miercuri, intr-o ședința in care s-a stabilit calendarul pentru alegerile parlamentare cre vor avea loc in decembrie. Liderul Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a anunțat ca el este cel care va conduce campania electorala. „Am stabilit calendarul…

- PSD va candida singur la alegerile parlamentare din acest an, a anunțat președintele social-democraților, Marcel Ciolacu."Am discutat cu colegii mei in ceea ce priveste aliantele politice si am luat hotararea, fiind ultima zi in care pot fi inscrise la Biroul Electoral Central acorduri de aliante politice,…

- Campania electorala pentru alegerile locale a inceput vineri, urmand sa se incheie pe 26 septembrie, la ora 7:00. Candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene vor incerca, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii…

- Campania electorala pentru alegerile locale a inceput vineri si se incheie pe 26 septembrie, ora 7.00. In premiera, campania va fi atipica si se va desfasura in anumite conditii, in contextul pandemiei de SARS-CoV-2. Astfel, intrunirile si evenimentele electorale care au loc in interior pot dura cel…