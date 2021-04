Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare , Valeriu Gheorghita, anunta ca aproximativ 10 cabinete care fusesera programate pentru a administra serul AstraZeneca nu se vor mai deschide, din cauza lipsei de personal medical. Cei programati in aceste centre vor fi imunizati de echipe mobile sau vor fi redistribuiti la alte centre. „O parte din centrele cu AstraZeneca, cred ca sunt in jur de zece la nivel national, nu vor mai fi deschise, din lipsa de personal, insa persoanele care se afla in lista de asteptare vor fi vaccinate fie cu echipe mobile in centrul respectiv, fie fiind relocate in…