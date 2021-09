Stiri pe aceeasi tema

- „Camp de maci”, unul dintre cele mai premiate filme romanesti ale anului, care spune povestea unui jandarm a carui relatie cu un alt barbat ii ameninta stabilitatea profesionala si personala, a fost refuzat de mai multe cinematografe din tara, potrivit producatoarei Velvet Moraru, potrivit news.ro.…

- Organizatorii celei de-a 29-a editii a Festivalului International de Film de Scurt-metraj Alter-Native, care va avea loc in perioada 29 septembrie - 3 octombrie, la Targu Mures, au anuntat ca, pe langa cele 40 de filme de productii care vor intra in programul de concurs, pe parcursul evenimentului…

- Drama „Otto Barbarul”, primul lungmetraj regizat de Ruxandra Ghitescu, va rula in cinematografele romanesti incepand cu 24 septembrie, potrivit news.ro. Intr-un comunicat remis News.ro, regizoarea a declarat: „Premiera in cinema a lui «Otto» este un vis la care, in pandemie, nu am indraznit…

- Pentru al patrulea an consecutiv, TIFF Oradea continua sa ii rasfețe pe iubitorii de film cu proiecții in premiera, noutați de toamna și intalniri surpriza cu cineaștii momentului. Intre 17 și 19 septembrie, cinefilii vor avea șansa sa urmareasca pe marele ecran cele mai așteptate povești ale anului,…

- Filme in premiera mondiala și naționala, teme care patrund in intimitatea de cuplu, care arata absurdul trasat de definirea unor noi granițe, care trateaza fenomenul urșilor din Carpați sau care spun povești devastatoare și neștiute ale istoriei.

- Ultima luna de vara aduce peste 10 noi filme in salile Cinema City și Cineplexx, doi dintre cei mai mari operatori de cinematografe din Romania. La aceste filme se vor adauga, in premiera, și doua producții de conținut alternativ: concerte pe marile...

- Productia a avut premiera mondiala in luna aprilie, in cadrul celei de-a 43-a editii a Festivalului International de Film de la Moscova, si va avea avanpremiera nationala, luna aceasta, la Festivalul International de Film Transilvania - TIFF. „Dupa 40 de zile” este distribuit de AVVA MMIX Studio,…

- Cincisprezece proiectii de film, intalniri cu mai multi cineasti romani invitati, precum si ateliere pentru copii si adolescenti fac parte din programul celei de-a opta editii a Festivalului Ceau, Cinema! de la Timisoara, care va avea loc intre 15 si 18 iulie la Gradina de Vara „Capitol” si Faber. Programul…