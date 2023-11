Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstadt – CFR Cluj 1-0 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. CFR Cluj s-a incurcat in ultimul meci al turului sezonului regulat al Ligii 1 si a ratat sansa sa ii sufle primul loc FCSB-ului. Singurul gol al meciului de la Sibiu a fost inscris de Cristi Negut, in minutul 61. A marcat […] The post…

- Hermannstadt - CFR Cluj 1-0. Andrea Mandorlini, antrenorul clujenilor, a analizat partida pierduta la Sibiu. CFR Cluj nu doar ca a pierdut partida, dar a ratat și șansa sa treaca pe primul loc. A ramas pe doi, la un punct de liderul FCSB și cu un punct peste Rapid, locul 3. Andrea Mandorlini: „Am trait…

- Dinamo a marcat jumatate din golurile lui Hermannstadt in primele 12 etape de Liga 1, ardelenii au o serie de 8 meciuri consecutive fara eșec și pe unul dintre oamenii de gol ai Ligii 1, Daniel Paraschiv (6 reușite) Dinamo a pus capat unei serii de patru eșecuri consecutive prin remiza, 1-1, cu CFR…

- REȘIȚA – CSM Reșița profita de pauza competiționala și și-a aranjat deja doua meciuri de pregatire cu echipe din Liga 1! Echipa pregatita de Flavius Stoican va juca joi cu UTA Arad și sambata cu Universitatea Cluj! Ambele jocuri se vor desfașura in deplasare, pe stadionul din Sannicolau Mic, joi, de…

- Succesul cu fluieraturi inregistrat duminica de Universitatea Craiova, 5-1 cu FC Botosani, i-a adus gruparii din Banie o recunoastere a valorii, cel putin de moment, al unor jucatori. Altfel spus, Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a inclus trei fotbalisti ai Stiintei in echipa etapei, toti trei marcatori…

- Dani Coman, președintele celor de la Hermannstadt, a vorbit, luni, la 24 de ore de la egalul cu Rapid, 1-1, despre fazele controversate de arbitraj ale partidei de la Sibiu. Gazdele au reclamat un fault in atac la golul giuleștenilor, dar și un presupus penalty neacordat in prelungiri. Pe un ton impaciuitor,…

- Horatiu Moldovan, portarul echipei Rapid, i-a salvat pe giulesteni de la o infrangere la Sibiu, duminica, in 1-1 cu Hermannstadt, si crede ca formatia sa se poate bate la titlu daca se obisnuieste sa joace si in deplasare asa cum evolueaza in Giulesti, potrivit news.ro.„Am avut un meci foarte dificil.…

- Hermannstadt - Rapid, meci contand pentru etapa a 11-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 1 octombrie, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.