Catalin Predoiu a numit, miercuri, noua conducere la IPJ Ilfov, dupa ce, in urma scandalului azilelor groazei, foștii șefi au ales sa demisioneze din funcțiii. Cu data de 12 iulie a.c., prin ordin al ministrului afacerilor interne, comisar-șef de poliție Dumitru BILTAG a fost imputernicit sa exercite atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov. Ofițerul are o vasta experiența manageriala, in trecut indeplinind funcția de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, funcția de director al Oficiului Național de Protecție a Martorilor și cea de adjunct…