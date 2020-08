Stiri pe aceeasi tema

- Cameron Diaz, in varsta de 47 de ani, a dezvaluit intr-un podcast al actritei Gwyneth Paltrow ca si-a gasit linistea de cand s-a indepartat de Hollywood si a decis, in urma cu doi ani, sa renunte la actorie.

- Cameron Diaz, in varsta de 47 de ani, a dezvaluit intr-un podcast al actritei Gwyneth Paltrow ca si-a gasit linistea de cand s-a indepartat de Hollywood si a decis, in urma cu doi ani, sa renunte la actorie, potrivit news.ro.Cu o cariera de doua decenii, Diaz este cunoscuta pentru rolurile din filme…

- Este una dintre cele mai discrete vedete de la Hollywood – mai ales de cand a anuntat ca renunta la actorie, in 2018 – insa Cameron a fost nevoita sa raspunda unor intrebari despre viata ei privata atunci cand si-a dorit sa-si promoveze productia de vin vegan pe care si-a lansat-o. Asadar iata ce a…

- Halle Berry si-a cerut scuze, luni seara, si a precizat ca pana la urma nu va interpreta acest rol. Comentariile actritei au fost prezentate pe contul oficial de Twitter al unui documentar de pe Netflix care arata modul in care industria de la Hollywood prezinta vietile si povestile unor personaje transgender.

- Multe dintre vedetele de la Hollywood au adoptat diete care sa le ajute sa se mențina in forma, nu doar pentru a pierde kilogramele in plus. Este și cazul actriței Gwyneth Paltrow , care arata foarte bine chiar și dupa 45 de ani. Aceasta pune preț pe un stil de viața sanatos și urmeaza dieta macrobiotica. …

- De la actorie la primarie pare sa fie un pas! Cel puțin in cazul lui Claudiu Bleonț, care a decis sa se retraga de pe scena, pentru a deveni primarul comunei Beliș din Cluj, locul unde actorul s-a mutat și pe care il iubește!

- Cunoscutul actor Claudiu Bleonț a luat o decizie care i-a uimit serios pe fani. Dupa lunga cariera in actorie, artistul se reorienteaza și vrea sa devina propriul sau stapan, devenind un adevarat stalp al societații.