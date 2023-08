Camere video montate în 17 intersecții din Târgu Mureș In cartierul targumureșean 7 Noiembrie au inceput lucrarile din cadrul proiectului de management al traficului finanțat din fonduri europene POR 2014-2020, care va asigura interconectarea inteligenta și monitorizarea video a intersecțiilor cu camere de supraveghere zi/noapte, precum și optimizarea transportului public de calatori la nivelul Targu Mureșului, a anunțat vineri, 25 august... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

