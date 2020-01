Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentanților va vota joi o moțiune care sa limiteze capacitatea președintelui Donald Trump de a intreprinde acțiuni militare impotriva Iranului, intrucat s-au intensificat criticile democraților dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Citește…

- Camera Reprezentanților va vota joi o moțiune care sa limiteze capacitatea președintelui Donald Trump de a intreprinde acțiuni militare impotriva Iranului, intrucat s-au intensificat criticile democraților dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, potrivit Associated Press.

- Donald Trump a fost calificat, ieri de catre vicepresedintele american, Joe Biden, drept „incompetent periculos“ si „lider mondial incapabil“ Intr-o interventie pentru a-si explica pozitia privind actuala escaladare a tensiunilor cu Teheranul, Biden l-a acuzat pe Trump ca nu are nicio strategie si ca…

- Sefa Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca aceasta va introduce si va vota in saptamana in curs o rezolutie asupra puterilor militare, pentru a limita actiunile militare ale presedintelui Donald Trump cu privire la Iran, potrivit Agerpres . „Aceasta rezolutie este similara…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca aceasta va introduce si va vota in saptamana in curs o rezolutie asupra puterilor militare, pentru a limita actiunile militare ale presedintelui Donald Trump cu privire la Iran, informeaza luni Reuters. …

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri al doilea capat de acuzare impotriva lui Donald Trump, obstructionarea activitatii Congresului, din cauza refuzului sau de a participa la ancheta in vederea destituirii care il vizeaza, anunta AFP. Camera. aflata sub controlul democratilor, a adoptat acest…

- Donald Trump a fost trimis miercuri in judecata in cadrul unei proceduri de destituire, devenind astfel al treilea presedinte din istoria Statelor Unite ajuns in aceasta situatie, noteaza AFP. Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, a adoptat, cu 230 de voturi pentru, 197 contra si o abtinere,…

- Presedintele Donald Trump a denuntat marti acuzatii ''ridicole'' impotriva sa, dupa ce democratii au retinut doua capete de acuzare impotriva lui in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului, transmite…