- Camera Reprezentanților a transmis luni seara Senatului american actul de acuzare impotriva lui Donald Trump, marcand deschiderea oficiala a procesului istoric al fostului presedinte pentru „incitare la insurectie”, scrie hotnews . Este pentru prima oara cand Senatul judeca un președinte care și-a incheiat…

- Senatorul republican Pat Toomey i-a cerut duminica presedintelui american în functie Donald Trump sa demisioneze, în contextul pregatirilor pentru declanșarea unei noi proceduri de destituire.„Cred ca cea mai buna modalitate pentru tara noastra este ca presedintele sa demisioneze,…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane, la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor, transmite…

- Doi membri democrati ai Camerei Reprezentantilor a SUA au cerut luni Biroului Federal de Investigatii (FBI) sa deschida o ancheta penala in legatura cu presedintele Donald Trump pentru ca a facut presiuni asupra unor oficiali pentru a invalida rezultatele alegerilor prezidentiale, relateaza dpa.…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump este implicat intr-un nou scandal urias dupa ce in presa a aparut o inregistrare in care acesta incearca sa convinga un oficial din statul Georgia „sa-i faca rost” de peste 10.000 de voturi, care ar fi putut schimba rezultatul alegerilor prezidentiale.…

- Democrata Nancy Pelosi a fost realeasa duminica cu un scor restrâns în functia de presedinte al Camerei Reprezentantilor în cadrul primei sesiuni de lucru a celui de-al 117-lea Congres al SUA, informeaza AFP, citata de Agerpres. La 80 de ani, Nancy Pelosi este o tacticiana abila, principalul…

- Trump nu a spus inca daca va respinge prin veto programul de ajutoare pentru pandemie, de 892 miliarde de dolari, care este cuplat cu alte 1.400 de miliarde de dolari pentru finantarea unei serii de agentii federale, pana in septembrie viitor. Iata cum s-ar putea desfasura aceasta confruntare: TRUMP…

- Deputatii democrati au ales-o din nou pe Nancy Pelosi, in varsta de 80 de ani, pentru a conduce Camera Reprezentantilor, unde vor avea o majoritate redusa la inceputul mandatului lui Joe Biden, relateaza AFP.