Stiri pe aceeasi tema

- Proiect legislativ privind transportul gratuit pentru elevii din invațamantul primar, aprobat de Camera Deputaților. Prevederile ar intra in vigoare din anul școlar 2022-2023.Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, cu 277 de voturi “pentru”, trei “impotriva” si 17 abtineri, o propunere legislativa…

- Un ordin comun al ministerelor Educației și Sanatații adoptat sambata stabilește modul in care se vor desfașura cursurile școlare in functie de evolutia epidemiologica. Astfel, in scenariul roșu, adica atunci cand rata de infectare cu noul coronavirus depașește 3 la mia de locuitori, dar este sub 6…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se reduce cu 20 de ani varsta standard de pensionare pentru anumite categorii de persoane care au lucrat in subteran. Proiectul de lege, care a trecut cu majoritate de voturi, are ca obiect de reglementare aprobarea OUG 10/2020 prin…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca elevii care vor merge fizic la școala vor primi masti de protectie. Potrivit ministrului, exist un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar. „Ultimele date pe care le avem din teritoriu arata un stoc de peste 37 de milioane…