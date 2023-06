Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind infiintarea Universitatii Nationale de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti, denumita in continuare Politehnica Bucuresti, pe baza fuziunii prin comasare a Universitatii Politehnica din Bucuresti cu Universitatea…

- Prin proiectul de lege este urmarita revalorizarea resurselor deja existente, reduse la stadiul de deseuri, care polueaza intreg teritoriul national, dar si teritoriile statelor cu care ne invecinam, prin actiunea apelor curgatoare. In acelasi timp, componenta de cercetare si dezvoltare va permite obtinerea…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, initiativa legislativa prin care este permisa vanarea cormoranului mare in Romania, pe tot cursul anului. Legea merge la promulgare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr. 1 la Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic…

- Difuzarea de imagini intime ale unei persoane, fara acordul acesteia, va constitui infracțiune și se va putea pedepsi cu inchisoare pana la 3 ani. Proiectul de modificare a Codului penal depus de USR in 2019 a fost votat miercuri de Parlament. Legea merge la promulgare Camera Deputatilor a adoptat,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind organizarea activitatii de prevenire a separarii copilului de familie. Initiativa legislativa prevede si infiintarea Observatorului National al Copilului. Legea merge acum spre promulgare la președintele Iohannis. In urma dezbaterii propunerii…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege care modifica o lege in vederea asigurarii unei mai bune protectii pentru victimele traficului de persoane. Legea merge la promulgare, potrivit news.ro.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr.…

- Proiectul de lege care stabileste cadrul legal pentru prevenirea si controlul pestei porcine africane, adoptat de Camera Deputatilor, nu limiteaza numarul porcilor din gospodarii, precizeaza joi UDMR."Au aparut informatii incorecte si false, dupa ce Camera Deputatilor a adoptat ieri, in calitate…