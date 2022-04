Administratiile locale din orasul Plopeni si din comuna Dumbrava au facut, conform Curtii de Conturi, “plati in favoarea unor terti si nerecuperate de la acestia”. “Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Plopeni a angajat si a efectuat in anul 2020 plati nejustificate in suma de 38 mii lei, reprezentand diurna de detasare de 2% pe zi din indemnizatia de incadrare lunara bruta aferenta zilelor lucrate de presedintele si loctiitorul acestuia in cadrul Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 10 Plopeni. Aceeasi abatere s-a constatat si la U.A.T.C. Dumbrava – 39 mii lei”, se arata in raportul…