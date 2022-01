Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț in Industrie a Romaniei a transmis miercuri un mesaj de susținere a premierului Nicolae Ciuca in urma dezvaluirilor jurnalistei Emilia Șercan privind plagierea a 42 de pagini din 139 din lucrarea de doctorat in Stiinte militare in 2003 susținuta in 2003. CCIR, unul din cele mai importante…

- Mihai Daraban, presedintele CCIR s-a intalnit miercuri cu reprezentanti ai Biroului Federal de Investigatii, printre discutiile purtate aflandu-se coruptia si lipsa de transparenta, care cresc costurile si riscurile de a face afaceri.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a discutat in ședința de vineri o propunere a Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) ca la intrarea in Romania sa fie obligatorie prezentarea unui test PCR, inclusiv pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19. Propunerea ar urma sa fie rediscutata…

- Cum se vede ce se intampla acum in Romania- criza politica și gestionarea pandemiei- prin ochii unor tineri plecați in alte țari? Hotnews a stat de vorba cu cațiva dintre aceștia. Poziția lor este in general ferma: „Nu vad nicio schimbare posibila in decursul vieții mele”. „Cred ca o pauza de la Romania…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat, in 22 noiembrie, la reuniunea Consiliului General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț (WCF), organizat in Emiratele Arabe Unite de catre Camera de Comerț și Industrie Dubai. Delegația CCIR…

- Intrebat ce au obținut peneliștii dupa negocierile cu PSD, Miron Mitrea a declarat: „Care PNL? E greu de definit astazi. E o formațiune care il are președinte pe Florin Cițu care sta la o cafenea in timp ce generalul Ciuca negociaza guvernul. Iohannis a fost dispus sa distruga acest partid. A reușit…

- Peste 10.000 de vizitatori specialisti si public larg au participat la Indagra 2021, intre 27 si 31 octombrie, eveniment organizat de Romexpo impreuna cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. "Indagra s-a desfasurat in conditii de…

- Nicoleta Dumitrescu Nimic nu pare sa le devieze drumul pe care se incranceneaza sa mearga unii dintre politicienii romani. Ca și cand ar purta ochelari de cal, aceștia privesc doar inainte, la tinta unde și-au și propus sa ajunga de fapt. Pe drumul care considera ca este doar al lor, fara sa mai tina…