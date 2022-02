Cămătar arestat la Roma Un barbat din Roma, in varsta de 30 de ani, a fost arestat de carabinieri cu acuzația de camata și extorcare de bani. Mai bine de un an, el a amenințat, injurat, agresat verbal și fizic, harțuit, speriat, umilit o femeie careia ii imprumutase 4000 de euro. „Iți dau foc, fac masacru, te omor, iți omor soțul, pun foc la casa, te dau violatorilor!”… Așa și in multe alte feluri a tot amenințat-o camatarul pe femeie. Aceasta, cu un venit lunar de 700 de euro și cu o datorie de 27 de mii de euro la chiria apartamentului in care locuiește, a apelat la camatarul de 30 de ani pentru un imprumut de 4 mii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

