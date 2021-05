Stiri pe aceeasi tema

- Directorul SC Horticultura, Andrei Dragila, care conduce institutia din subordinea Consiliului Local Timisoara inca din 1991, a transmis, marti, ca a fost intimidat de viceprimarul Ruben Latcau (USR) care i-ar fi solicitat demisia din postul de director transmitand ca ”trebuie sa aduca oameni noi…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti.La data de 4 mai a.c., in jurul orei 02.20, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 51 de ani, care a condus un autoturism pe strada Cpt. Dobrila Eugeniu din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta bauturilor…

- La solicitarea unor lacașuri de cult din oraș, Comisia de Circulație a aprobat mai multe restricții in trafic in zonele bisericilor, pentru siguranța și respectarea distanțarii intre participanții la slujbele organizate cu prilejul sarbatorilor pascale.

- Mai mulți șefi de direcții din Primaria Timișoara, impreuna cu arhitectul-șef al orașului, cu primarul Dominic Fritz și viceprimarul Ruben Lațcau au fost, vineri, la o plimbare cu bicicleta prin oraș. Un exercițiu de normalitate, spune viceprimarul, care se va repeta. Angajații primariei s-au lovit…

- Funcționari din conducerea unor direcții din Primaria Timișoara, alaturi de primarul Dominic Fritz și viceprimarul Ruben Lațcau, au ieșit, astazi, la un tur pe bicicleta prin oraș. „Scoatem primaria in strada! Impreuna cu viceprimarul Ruben Lațcau i-am invitat azi pe funcționarii de conducere din Direcția…

- Dominic Fritz a reușit performanța de a nu mai conduce nici macar una dintre comisiile din cadrul Primariei Timișoara. In ultimele luni, primarul a delegat, rand pe rand, conducerea acestora catre cei doi viceprimari. Colegul sau de partid, USR-istul Ruben Lațcau a fost delegat doar in fruntea comisiei…

- Comisia de Circulație din cadrul Primariei Timișoara a avizat favorabil inchiderea temporara a circulației rutiere, duminica, 4 aprilie, intre orele 8,30 și 13 intr-o zona intens circulata din oraș. Potrivit Biroului de Transport, masura a fost luata pentru desfașurarea Campionatului Național de 1.000…

- La data de 20 martie, ora 12.30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Farcașa au identificat in trafic, in centrul localitații Odești un autoturism, condus de un barbat de 59 ani din Baia Sprie. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca numarul de circulație provizoriu montat…