Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta 'DIVORȚEAZĂ': ALDE și PRO România rup fuziunea Liderul ALDE Dambovița, Petre Ionel, membrii ALDE, dar și cei din PRO Romania „iși manifesta dorința de a merge pe drumuri separate”: „ E clar ca nu a fost decat un compromis de ultima ora, deloc de bun augur”. „Romania are prioritate! Alegerile generale au fost pierdute, dovada ca fuziunea prin absorbție nu a fost bine primita de catre romani. Personal, am tras semnalul de alarma inca de la inceput, pentru ca oamenii nu vad cu ochi buni unirea unor extreme politice, reprezentate de adevarații liberali și renegații socialiști. E clar ca nu a fost decat un compromis de ultima ora, deloc… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a afirmat, miercuri, in sedinta de plen, ca Romania se schimba si ca in urma cu patru ani la tribuna Parlamentului stateau Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar acum unul este in inchisoare, iar celalalt a fost trimis in judecata.

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, i-a cerut in cadrul unei dezbateri televizate organizate de Digi24 demisia din Parlamentul European lui Eugen Tomac, europarlamentar PMP. De cealalta parte Tomac susținea ca Victor Ponta era ajutat prin casca de Calin Popescu Tariceanu. „Victor Ponta: Am…

- Fuziunea ALDE si PRO Romania, respectiv partidele conduse de Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta, reprezinta „reacția sanatoasa la ințelegerea pe sub masa dintre PSD și PNL-Iohannis de a scoate de pe...

- Calin Popescu Tariceanu l-a propus duminica la Congresul de fuziune dintre Pro Romania si ALDE pe Victor Ponta drept premierul desemnat al noii formatiuni politice. "Victor Ponta a fost premierul care a scos...

- Suntem singurul partid din Romania care are in echipa 3 Prim-Ministri: Iurie Leanca, propunerea pentru Senat la Iasi si Victor Ponta si Calin Popescu-Tariceanu la Bucuresti. Deficitul bugetar creste in nestire, iar asta inseamna un singur lucru: Saracie in masa. Criza economica. Realist vorbind, din…

- Fostii premieri, Victor Ponta si Tariceanu, au comentat si scandalul posibilei fraude de la votul la alegerile locale de la Sectorul 1, din Bucuresti. "Eu am mai spus si spun din nou, la alegerile locale 700.000 de romani s-au dus la vot, au pus stampila si votul lor a fost anulat. Atentie,…

- PRO Romania a depus listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, pentru Municipiul București. Lista pentru Camera Deputaților este deschisa chiar de președintele PRO Romania, Victor Ponta, iar la Senat de Calin Popescu Tariceanu. Echipa este completata de specialiști care și-au…

- Pro Romania a depus, joi, listele de candidati pentru alegerile parlamentare la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti, acestea fiind deschise la Senat de Calin Popescu Tariceanu si la Camera Deputatilor de Victor Ponta.Delegatia partidului a fost condusa de presedintele Pro Romania, Victor…