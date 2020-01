Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului:”Este deja al doilea deceniu in care intreaga lume comemoreaza milioanele de victime ale Holocaustului, intr-un exercițiu necesar de aducere aminte, compasiune și pastrare a…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza luni, 27 ianuarie 2020, in sala „Biblioteca Exilului Romanesc din Paris – Basarab Nicolescu”, Expoziția documentara „In Memoriam Benjamin Fondane”. Manifestarea este prilejuita de marcarea Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.…

- Cu ocazia Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Institutul Italian de Cultura si Editura Polirom prezinta pe 27 ianuarie, de la ora 17.00, la sediul din Aleea Alexandru 41, editia italiana a cartii „Imaginea evreului in cultura romana“, de Andrei Oisteanu- L’immagine dell’ebreo:…

- Pe 27 ianuarie, incepand cu ora 13.00, Sala de Arta a Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera” din Suceava va gazdui o conferința dedicata Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului și implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarelor de concentrare și exterminare de la Auschwitz-Birkenau.…

- Documentare si lungmetraje de fictiune vor rula, de vineri pana duminica, la Cinema Muzeul Taranului in cadrul seriei Zilele filmului „Memoria Holocaustului”, scrie news.ro.Pe 27 ianuarie 2020 se implinesc 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz. Cu prilejul Zilei Internationale…

- Doua personalitați israeliene și-au anunțat prezența la evenimentul care va avea loc la Șimleu Silvaniei, duminica - 26 ianuarie, incepand cu ora 16, cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului.

