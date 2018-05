Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit, luni, ca pe data de 8 mai va fi ultimul termen in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza...

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca va solicita Serviciului Roman de Informatii toate documentele secrete care au stat la baza redactarii protocolului dintre institutie si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,…

- Protocolul dintre SRI si Parchetul General va fi publicat vineri, a anuntat, joi seara, Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al SRI. Protocolul urmeaza sa fie publicat pe site-ul Serviciului Roman de Informatii. “Maine (vineri – n.r.) va fi publicat protocolul din 2009, dintre Parchetul General si…

- Avand in vedere discutiile din spatiul public referitoare la declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii, Biroul de informare si relatii publice este…

- Parchetul General a anuntat marti ca in urma unei analize a ajuns la concluzia ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 cu Serviciul Roman de Informatii. Parchetul…

- Protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii, va fi declasificat. Anuntul a fost facut in aceasta seara de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.La…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. In cadrul audierii, Ponta a spus ca, dupa…

- Fostul premier Victor Ponta este asteptat sa se prezinte, joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Citeste si: Monica Macovei,…