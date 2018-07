Stiri pe aceeasi tema

- In opinia USR, "CCR se afla in fata unui test al adevarului". "Isi va respecta aceasta institutie misiunea si va lua in considerare recomandarile Comisiei de la Venetia sau va continua sa asculte ordinele PSD-ALDE de a submina independenta magistratilor prin sustinerea modificarilor nocive ale legilor…

- Comisia de la Venetia a emis, vineri, o opinie preliminara in legatura cu modificarile la cele trei legi ale justitiei din Romania, formuland o serie de recomandari, intre care mentinerea rolului presedintelui Romaniei si al CSM in numirea/revocarea procurorilor de rang inalt, renuntarea la schema de…

- "Modificarea Codului penal oricand va aduce controverse si e bine ca exista controverse, e bine ca exista puncte de vedere diferite, pentru ca traim intr-o societate democratica. Dar, avand in vedere experienta dobandita in ceea ce priveste functionarea Codurilor, deciziile numeroase ale CCR privind…

- Intalnire de urgența intre Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dupa ce ieri președintele Iohannis a anunțat ca va trimite la Curtea Constitutionala intregul pachet al legilor justitiei si va sesiza Comisia de la Venetia, informeaza Realitatea Tv.Președintele Klaus Iohannis a anunțat…

- Opinii cu privire la legile justitiei Reprezentantii puterii considera ca presedintele Klaus Iohannis doreste sa blocheze activitatea justitiei. Senatorul PSD Robert Cazanciu declara miercuri ca seful statului a început mai devreme campania electorala, iar gestul sau este unul…

- Partidul Miscarea Populara considera "asteptat" gestul presedintelui Klaus Iohannis de a ataca la Curtea Constitutionala si de a sesiza Comisia de la Venetia pe tema legilor Justitiei, "dupa ce demersurile parlamentarilor din Opozitie s-au epuizat in mare parte", formatiunea subliniind ca Romania…

- Președintele Senatului reacționeaza dur la intervenția lui Klaus Iohannis pe tema legilor Justiției. "Respect dreptul constitutional al presedintelui de a sesiza Curtea Constitutionala, insa consider ca acest demers are menirea de a tergiversa punerea in aplicare a legilor justiției. Din pacate,…

- Magistratii saluta anuntul presedintelui Klaus Iohannis de a sesiza atat Curtea Constitutionala, cat si Comisia de la Venetia asupra celor trei legi ale justitiei, copresedintele Forumului Judecatorilor din Romania, Dragos Calin, spunand la RFI ca demersul sefului statului este benefic pentru independenta…