Zilele acestea, la implinirea unui an de la dispariția legendarului muzician Dan Andrei Aldea, o serie de artiști autohtoni au transmis mesaje in memoria artistului. Printre aceștia se numara și solistul formației Celelalte Cuvinte, Calin Pop. „Țin minte ca și ieri. Prima revenire a lui Dan Andrei Aldea in Romania a fost pe data de […] Articolul Calin Pop despre amintirea unui muzician legendar, Dan Andrei Aldea: „Ceea ce nu voi uita niciodata a fost cum el, de fiecare data, ma intampina senin” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .