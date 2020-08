Autoritatile californiene au ordonat miercuri evacuarea a circa 500 de locuinte in urma unui incendiu de vegetatie care se extinde rapid in nordul Los Angeles dupa ce a parjolit deja 4.000 de hectare la inceputul serii, informeaza AFP. Foto: (c) CHRISTIAN MONTERROSA / EPA Incendiul a izbucnit in timpul dupa-amiezii in apropierea lacului Hughes, parjolind mai intai o mica suprafata de 20 de hectare, dupa care a cuprins alte 4.000 de hectare in mai putin de tei ore, potrivit pompierilor din comitatul Los Angeles. Peste 300 de pompieri au fost mobilizati, sprijiniti de elicoptere si aeronave pentru…