Stiri pe aceeasi tema

- Mii de pompieri din California se luptau duminica sa stinga un incendiu care ameninta numeroase locuinte in apropierea orasului San Bernardino, la 100 de km est de Los Angeles, relateaza luni AFP potrivit Agerpres. "Apple Fire" (Incendiul Apple), izbucnit vineri dupa-amiaza, a devastat deja peste…

- Gala Premiilor Oscar a fost amanata pentru prima oara in ultimii 40 de ani, din cauza pandemiei de COVID-19. Academia Mondiala de Film a anunțat ca decernarea celor mai importante premii din industriala de film va avea loc in aprilie 2021. In contextul in care intreaga lume se confrunta cu probleme…

- Cinematografele din California, SUA, se pot redeschide dupa ce au fost inchise timp de aproape trei luni din cauza pandemiei de COVID-19, a informat luni Departamentul de Sanatate al acestui stat american, potrivit dpa.Cinematografele isi vor putea relua activitatea vineri cu respectarea unor conditii…

- Proteste violente au loc în zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. Cazul barbatului de culoare care si-a pierdut viata în timp ce era imobilizat brutal de agenti de politie din Minneapolis, Minnesota a strârnit reactii puternice.În urma confruntarlor…

- Sistemul universitar de stat din California, cel mai mare din Statele Unite, a anulat marti cursurile pentru semestrul de toamna din cauza coronavirusului, in timp ce districtul Los Angeles a anuntat ca ordinul de izolare la domiciliu este posibil sa fie prelungit cu trei luni, potrivit Reuters. Anunturile…

- Cel putin zece pompieri au fost raniti si mai multe cladiri au luat foc dupa o explozie produsa in centrul orasului Los Angeles sambata seara, a anuntat Departamentul de Pompieri din Los Angeles, relateaza Mediafax.

- Cel putin zece pompieri au fost raniti si mai multe cladiri au luat foc dupa o explozie produsa in centrul orasului Los Angeles sambata seara, a anuntat Departamentul de Pompieri din Los Angeles, citat de US...

- Cel putin zece pompieri au fost raniti si mai multe cladiri au luat foc dupa o explozie produsa in centrul orasului Los Angeles sambata seara, a anuntat Departamentul de Pompieri din Los Angeles.