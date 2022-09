Calificare la… lumina reflectoarelor Povestea merge mai departe ȋn Cupa Romaniei pentru CS Blejoi, care s-a calificat in turul 3 al competiție dupa un meci ”cu de toate”, ȋncheiat aproape ȋn noapte, la lumina reflectoarelor, dupa lovituri de departajare! Formația prahoveana de Liga a III-a a razbunat eliminarea, anul trecut, din Cupa, survenita exact in fața aceleiași adversare, tot la ”11 metri”, beneficiind acum de singura ratare dintre cele 5 lovituri executate de fiecare echipa, Tudorica tragand pe langa poarta al doilea penalty al buzoienilor! Era, deja, aproape intuneric, meciul inceput la 17,30 terminandu-și cele 120 de minute,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

