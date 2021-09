Stiri pe aceeasi tema

- DEFINITIVAT 2022: CALENDARUL examenului pentru definitivare in invațamant, publicat in Monitorul Oficial. INSCRIERI, de astazi Calendarul pentru organizarea examenului de definitivare in invațamantul preuniversitar – Definitivat 2022 a fost publicat in Monitorul Oficial. Inscrierile incep din 16 septembrie,…

- Inspectoratul Școlar al Județului Dolj anunta organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat, din județul Dolj. Concursul se desfașoara in baza Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului…

- DOCUMENT| Ce masuri se vor lua la inceputul anului școlar 2021-2022, pentru VACCINAREA in școli, licee și universitați In vederea limitarii riscului de infectare cu SARS CoV-2 in comunitate și in unitațile de invațamant, in perioada urmatoare se vor desfașura acțiuni dedicate vaccinarii elevilor, studenților,…

- Procedura de stabilire a salariului de baza pentru personalul din invațamantul preuniversitar și universitar de stat, incepand cu anul școlar/universitar 2021-2022, a fost publicat, joi, in Monitorul Oficial. Potrivit Ordinului 4638 din 17 august 2021, emis de ministrul Educației: …

- Potrivit lui Cimpeanu, elevii care au contraindicatii certificate medical vor avea in continuare acces la invatamantul online dupa inceperea anului scolar 2021-2022. "Pandemia nu s-a incheiat si vor avea in continuare acces ( la invatamantul online - n.r.) acei elevi care au comorbiditati sau care au…

- Promovabilitatea la examenul de definitivat a crescut sensibil in județul Hunedoara. Au fost afișate rezultatele finale ale examenului prin care cadrele didactice dobandesc dreptul de practica in invațamantul preuniversitar. Astfel, 73 de candidați au promovat și obținut definitivarea in invațamantul…

- Ministerul Educatiei a auntat, miercuri, rezultatele finale ale examenului de definitivat, precizand ca peste 6.000 de candidati au promovat si obtinut definitivarea in invatamantul preuniversitar. Rata de promovare, dupa rezultatele finale, este 76,06%, in crestere fata de rezultatele initiale.…

- Patru cadre didactice din judetul Suceava au obtinut nota 10 la proba scrisa din cadrul Concursului pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar din acest an, inainte de inregistrarea contestatiilor, potrivit paginii de web dedicate titularizare.edu.ro, potrivit Agerpres.…