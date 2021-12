Gospodinele se pregatesc sa prezica cum va fi vremea in noul an. In Ardeal și in catunele hunedorene inca mai sunt gospodine care se folosesc de calendarul de ceapa pentru a prezice cum va fi vremea in noul an.

Astfel, gospodinele taie o ceapa in jumatate și aleg 12 foi care reprezinta cele 12 luni ale anului. In fiecare foaie pe care se pune un bilețel cu numele lunii, se presare sare și se lasa peste noapte.

In prima zi a noului an, gospodinele citesc calendarul. Daca foaia de ceapa este cu multa apa, luna va fi bogata in precipitații, iar daca foaia este uscata atunci vara…