Calendar religios, 6 iulie

6 Iul 2018 (All day) Insemnarile din calendarele bisericesti de astazi. Calendar ortodox: Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Arhip si Filimon Calendar catolic: Sf. Maria Goretti, fc. m. * In aceasta luna, in ziua a sasea, pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Sisoe cel Mare. Luand asupra lui Crucea Domnului Nostru inca din tinerete, preafericitul nostru Parinte Sisoe se retrase in pustiul Schetis (adica "al Schitului"). Inainta atat de repede pe calea virtutii si in lupta ascetica incat fu in curand considerat de toti drept modelul de calugar. La putin timp dupa moartea Sfantului…