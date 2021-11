Calendar-ortodox: Pomenirea Sfintei Ana. Ce alti sfinti sunt pomeniti azi

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea Preacuviosului si de Dumnezeu purtatorului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul.Acest sfant era din Isauria, nascut si crescut intr una din cele zece cetati, ce se cheama Irinopol, fecior al lui Serghie si al Mariei, in vremurile necredinciosilor luptatori…

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea celui dintre sfinti Parintele nostru Ioan Milostivul, arhiepiscopul Alexandriei.Acesta a fost cipriot de neam, fiu al lui Epifanie, domnul tarii, si s a insurat cu voia tatalui sau si s a facut tata de copii. Apoi murindu i si femeia si copiii, s a…

- Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este praznuit pe 8 noiembrie. Sfinții Mihail și Gavriil sunt cei care duc la indeplinire porunca milei și a dreptații lui Dumnezeu. Citește și: 7 Noiembrie 1983: A decedat sculptorul roman Ion Jalea, membru al Academiei Romane Sfantul Arhanghel Mihail…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea, Sfintii Mucenici si frati Zenovie episcopul cetatii Egheilor si sora lui Zenovia.Acestia au fost in zilele imparatiei lui Diocletian, fii din parinti crestini. Deci Zenovie sporind in buna cinstire cea dupa Dumnezeu a fost pus episcop al cetatii egheilor, in care…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si doua, pomenirea celui intru sfinti parintelui nostru si intocmai cu apostolii Averchie, episcopul Ierapolei, facatorul de minuni.Sfantul Averchie, Episcop si Facator de Minuni din Hieropolis, a trait in secolul al II lea in Frigia, mai exact Ierapolea Hieropolis…

- In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Artemie.Acest fericit Artemie, fiind duce si august al Alexandriei si patriciu, era cinstit de marele imparat Constantin; luand insa imparatia Iulian Paravatul, si prigonind pe crestini la Antiohia, a mers nechemat fericitul acesta…

- In aceasta luna, in ziua a nouasprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Ioil.Acesta se talcuieste dragostea Domnului, sau incepatura, sau parga lui Dumnezeu. El era din semintia lui Ruvim, din satul Metomoran; si proorocind despre foametea si incetarea jertfelor legii si despre patima dreptului prooroc,…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Osie Osea .Acesta se talcuieste mantuit, pazitor sau umbritor. Era fecior al lui Beyri din Balemot, din tribul lui Isahar. Si proorocind multe asupra lui Israel, a raposat, si a fost ingropat in pamantul lui cu pace. El a dat semn…