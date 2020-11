Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei de 11 noiembrieOrtodoxeSf. Mare Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie si Stefanida; Sf. Cuv. Teodor StuditulGreco-catoliceSf. m. Mina, Victor, Vichentie si Stefanida; Sf. cuv. Teodor StuditulRomano-catoliceSs. Martin din Tours, ep.; Marina,…

- In fiecare an, potrivit calendarului ortodox, creștinii de pretutindeni il sarbatoresc pe data de 9 noiembrie pe Sfantul Nectarie din Enghina, episcop al Pentapolisului, cunoscut drept și Nectarie Taumaturgul, vindecatorul de cancer. Iata care este cea mai puternica rugaciune care invinge boala cumplita!

- Calendarul ortodox anunța o mare sarbatoare pentru romani pe data de 27 octombrie! In fiecare an, in aceasta zi, este praznuit Sfantul Dimitrie Cel Nou, octrotitorul Bucurestiului! Iata ce rugaciune trebuie sa rostiți pentru ca sa va mearga bine!

- Potrivit calendarului ortodox, miercuri, pe data de 7 octombrie, este mare sarbatoare! Asta pentru ca fiecare bun creștin sarbatorește mai mulți sfinți importanți! Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi pentru ca sa-ți mearga bine!

- Marți, 6 septembrie, este zi de sarbatoare la romani! Ce mare sfant praznuiesc credincioșii? Iata și rugaciunea pe care o rostesc toți creștinii pentru a scapa de necazurile și problemele cu care se confrunta!

- CALENDAR ORTODOX OCTOMBRIE 2020 Luna octombrie este presarata cu alte cateva sarbatori, de mai mica importanta, carora le sunt specifice traditii si superstitii pe care credinciosii le respecta cu sfintenie pentru a fi protejati. Pe 18 octombrie, este Lucinul (Sfantul Apostol și Evanghelist Luca),…

- Crestinii ortodocsi si catolici sarbatoresc, la 8 septembrie, Nasterea Maicii Domnului, zi care poarta numele popular de Sfanta Maria Mica. Conform credintei crestine, Fecioara Maria s-a nascut in urma unei minuni, din parintii Ioachim si Ana, ajunsi la batranete fara prunci. Maria a fost persoana umana…

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de marți, 1 septembrie, reprezinta un mare motiv de bucurie pentru fiecare bun creștin. La aceasta data, credincioșii sarbatoresc inceputului Indictului, ce simbolizeaza anul nou bisericesc.