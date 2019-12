Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru crestini, luni, pe 23 decembrie. In fiecare an, cu o zi inainte de Ajunul Craciunului, crestinii praznuiesc mai multi sfinti. Astfel, in aceasta zi sunt sarbatoriti Sfintii 10 mucenici din Creta.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, duminica, pe 22 decembrie. In fiecare an, la aceasta data, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Petru Movila. Sfantul s-a nascut in Moldova, insa a plecat in Polonia, acolo unde s-a retaras cu familia lui, dupa moartea tatalui sau.

- Sarbatoare mare pentru crestini, vineri, la inceput de weekend. In fiecare an, pe data de 13 decembrie, la o zi dupa praznuirea Sfantului Ierarh Spiridon, este sarbatorit Sfantul Ierarh Dosoftei.

- Sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe 24 noiembrie. Un mare sfant al crestinatatii este praznuit de catre crestini in fiecare an, la aceasta data. Astfel, Sfantul Mucenic Clement, episcopul Romei, este pomenit de Biserica pe 24 noiembrie.

- Este sarbatoare mare pentru crestini, vineri, pe data de 15 noiembrie. In fiecare an, din 1988, Biserica praznuieste un mare Sfant. Astfel, dupa ce Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a decis canonizarea sa, Sfantul Paisie de la Neamt este praznuit la mijlocul lunii noiembrie.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, luni, pe 28 octombrie. In fiecare an, incepand cu anul 2008, in aceasta zi este praznuit un Sfant important al crestinatatii. Astfel, Sfantul Iachint de Vicina este trecut in calendar la aceasta data.

- Sarbatoare mare pentru crestini, joi, pe 17 octombrie. In fiecare an, la aceasta data, Biserica il praznuieste pe Sfantul Proroc Osea, care a vorbit cu 800 de ani inainte de nasterea Lui Hristos.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe 16 octombrie. In fiecare an, la aceasta data, este praznuit Sfantul Mucenic Longhin Sutasul. Acesta a fost foarte credinicios si a ales sa-si dea viata pentru Domnul.