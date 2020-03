Stiri pe aceeasi tema

- 1848: Simion Barnutiu lanseaza Proclamatia de la Sibiu, sursa de inspiratie a Rezolutiei de la Blaj CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Buna Vestire • Greco-catolic: Buna Vestire • Reformat: Maria • Romano-catolic: Buna Vestire – Vestirea Intruparii Domnului; Sf. Disma

- 1861: se naste, la Simleu Silvaniei, Hegedus Sandor – scriitor, capitan de politie, presedintele Uniunii Nationale a Politistilor CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. mucenic Marin • Greco-catolic: Sf. Alexie, cuvios, supranumit “Omul lui Dumnezeu” († secolul al V-lea) •…

- 1614: principele Gabriel Bethlen intareste si confirma privilegiile orasului Zalau CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Cuv. Gherasim de la Iordan; Ss. mucenici Pavel si Iuliana, sora lui • Greco-catolic: Sf. Gherasim de la Iordan • Reformat: Adorjan, Kazmer • Romano-catolic: Sf. Cazimir, rege (1458–1484)

- Sarbatoare mare pentru credinciosi! Anual, la aceasta data, in calendarul ortodox sunt praznuiti mai multi Sfinti importanti, de care fiecare bun crestin trebuie sa stie. Iata care sunt acestia!

- Este sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe data 16 februarie. In fiecare an, la aceasta data, sunt praznuiti Sfintii Mucenici Pamfil, Valentin si Pavel, alaturi de alti noua Sfinti Mucenici.

- Sabatoare mare pentru toti crestinii! In fiecare an, pe aceasta data, credinciosii cinstesc trei Sfinti importanti. Iata ce rugaciune trebuie sa rostesti in aceasta zi ca sa-ti mearga bine.

- Este sarbatoare mare, duminica, pe data de 5 ianuarie. In fiecare an, la aceasta data, crestinii praznuiesc Ajunul Botezului Domnului. Totodata, in aceasta zi sunt sarbatoriti si Sfintii Teopempt, Teona si Cuvioasa Sinclitichia.

- Vineri, pe 3 ianuarie, creștinii ortodocși fac pomenirea a trei sfinți importanți. In aceeași zi, sunt onorați Sfantul Proroc Maleahi și Sfantul Mucenic Gordie, ambii avand inchinați in numele lor rugaciuni tamaduitoare care protejeaza sanatatea trupului și minții.